Estas son las medidas que debes tomar si dejarás sola a tu mascota o si va contigo a la playa en Semana Santa

En estos días de vacaciones por Semana Santa, hay quienes dejarán solas a sus mascotas en casa. Si eres uno de ellos, toma en cuenta las siguientes medidas para evitar algún accidente durante tu ausencia.

De acuerdo con Gabriel Meza León, experto en atención médica de pequeñas especies, lo principal es dejarles suficiente agua, comida y un espacio con sombra para evitar insolaciones. En cuanto a los recipientes, es preferible dejarlos atados o fijados para que no sean volteados y se termine derramando el contenido.

“Yo no pensaba en eso, pero he visto o he atendido mascotas que el propietario nos ha dicho, por ahí alguna vez nos tocó unas personas, ellos se fijaron por la cámara en casa que el perro tiró el agua y cuando lo vieron estaba desmayado ahí en el patio. Entonces ya tuvo que ir a un amigo de ellos a rescatarlo y traerlo para atenderlo, pero eso nos dejó de elección que no importa que le dejes un balde de 20 litros, si el perro lo voltea, pues ya se acabó el agua. Entonces lo mejor sí sería poner algo, una cuerda que sostenga y que evite que se que se vaya a caer el agua”.