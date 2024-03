El sudcaliforniano Daniel Amador “no encuentra el gol” en la Liga de Expansión

En la actual temporada de la Liga de Expansión, el desempeño personal del futbolista sudcaliforniano Daniel Amador Osuna no ha sido el más destacado en términos estadísticos. Después de disputar un total de 801 minutos, aún no ha logrado anotar ningún gol. Aunque es un jugador activo en el campo, su contribución en términos de asistencias y goles no ha sido significativa.

A medida que el campeonato regular de la división de plata llega a su fin, con sólo dos jornadas restantes, el jugador nativo de Comondú ha enfrentado dificultades para marcar goles. A lo largo de la temporada, no ha logrado perforar la portería rival en ninguna ocasión, lo que ha generado decepción entre los aficionados que solían admirar su habilidad y capacidad ofensiva.

En el Clausura 2024, “Chimpa” Amador ha jugado 11 partidos, siendo titular en 9 ocasiones. Aunque ha intentado contribuir con pases de gol y apoyo a sus compañeros, aún no ha conseguido marcar goles. En temporadas anteriores, registró hasta 4 goles, destacándose por su juego directo y disparos lejanos.

El director técnico de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Raúl “Potro” Gutiérrez, ha destacado que el hecho de que Daniel Amador Osuna no haya marcado goles en el Clausura 2024 no significa que no pueda contribuir en otros aspectos del juego.

A pesar de su falta de gol, Gutiérrez ha mantenido la confianza en Amador, otorgándole titularidad en varios partidos y esperando que su mejor rendimiento se manifieste en el inicio de la liguilla.

