Daniela Parra se defiende de las acusaciones de Alexa Hoffman

Daniela Parra arremetió contra su hermana Alexa Hoffman y se defendió de las acusaciones de complicidad que esta lanzó en su contra, relacionadas con el presunto caso de abuso que vivió a manos de su padre, el actor Héctor Parra. Asimismo, aprovechó para seguir defendiendo a su progenitor y asegurar que para él, Alexa ya no existe y jamás la perdonará por lo que hizo.

Esto ocurre luego de que la hija de Ginny Hoffman acusara a Daniela de ser una victimaria y de no haberla defendido cuando supuestamente fue abusada por el actor de telenovelas.

Por lo que durante una entrevista con medios de comunicación, Daniela respondió a las acusaciones de Alexa, asegurando que era menor de edad cuando ocurrieron los presuntos hechos y que siempre estuvo al pendiente, pero ella fue quien cortó la comunicación.

Además, explicó que no es madre de nadie y que, aunque no podía cuidar de ella en todo momento, siempre le preguntó y estuvo pendiente de su bienestar.

“Para empezar, yo no soy madre de nadie… así que no puede decir que no la cuidé, que no estuve presente, porque sí lo estuve. Le pregunté, estuve pendiente, pero ella fue quien más cerró todo. Incluso sigue bloqueándome de todas partes, así que la verdad ya no depende de mí. Lo intenté, por supuesto que lo intenté como cualquier otra persona”, dijo.