Decretan contingencia ambiental en el Valle de México por altos niveles de contaminantes

Declararon contingencia ambiental en el Valle de México, por parte de las autoridades, debido a los altos índices de contaminantes que se han registrado en los últimos días en la región.

Ante la activación de la #ContingenciaAmbiental te compartimos algunas recomendaciones para cuidar tu salud:

-Evita las actividades al aire libre

-Evita fumar

-Mantente informado sobre la #CalidadDelAire@martibatres @GobCDMX pic.twitter.com/d9aN8eG744 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 23, 2024

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, a las 3:00 de la tarde de este jueves 22 de febrero, se alcanzó una concentración máxima de ozono de 167 ppb, lo que llevó a activar la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono.

Según el comunicado emitido por la CAMe, en los últimos días se ha observado un ambiente brumoso y la formación de inversiones térmicas, que han provocado la acumulación de contaminantes y la reducción de la visibilidad en el Valle de México. Esta situación, junto con la alta radiación solar y el viento débil con dirección variable en la zona, ha generado el estancamiento de los precursores del ozono y el incremento de este contaminante en el aire, por lo que declararon contingencia ambiental

Como medida para reducir la contaminación, se ha activado el programa Hoy No Circula para ciertos vehículos a partir de la mañana del viernes 23 de febrero. Además, se recomienda a la población no realizar actividades al aire libre entre la 1:00 de la tarde y las 7:00 de la tarde, suspender las actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas, evitar hacer ejercicio al aire libre en esos horarios y no fumar en espacios cerrados.

Para obtener información actualizada sobre la calidad del aire, se puede utilizar la App “Aire”, o consultar en internet, seguir la cuenta de Twitter @Aire_CDMX o llamar al teléfono 5552789931 ext. 1.

La CAMe también señaló que en los últimos días ha prevalecido la influencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país, lo que ha generado un cielo despejado y condiciones propicias para la acumulación de contaminantes en el Valle de México.

Autos que no circularán en el Valle de México, luego de que autoridades decretaron Contingencia Ambiental

Según lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los siguientes vehículos no podrán circular a partir de la mañana del viernes debido a la contingencia ambiental: