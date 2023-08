Jaime Bonilla denuncia “vil dedazo” e “hipócrita” la encuesta de Morena

En una entrevista con el semanario Zeta, el senador Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y miembro del Partido del Trabajo (PT), arremetió contra las prácticas internas de Morena y cuestionó la legitimidad de la encuesta que llevó a la mandataria Marina del Pilar a la gubernatura del estado en 2021. Además, Bonilla lanzó duras críticas a las estrategias partidistas de Mario Delgado, calificándolas de peores que las del PRI.

Horas antes de que Morena diera inicio a la encuesta que definirá a su candidato presidencial para las elecciones federales de 2024, Bonilla dejó en claro su descontento con el proceso que llevó a Marina del Pilar al poder.

“Yo nunca fui un fan de que ella fuera la candidata, pero yo no tomé la decisión; esa la tomó Mario Delgado, simulando una encuesta que Marina no ganó porque nunca hubo la encuesta, ésa es la realidad, nada más que la gente no sabe”, afirmó.