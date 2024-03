Desaparición de mujeres aumenta en BCS desde hace 4 años

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), celebrado el pasado 08 de marzo, mujeres e integrantes de colectivas feministas en Los Cabos se unieron a las exigencias y peticiones de los colectivos de búsqueda en Baja California Sur, solicitando el cese de los casos de desaparición en México.

La desaparición de personas es una problemática persistente en el país, y el estado de Baja California Sur no es una excepción. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se han registrado1,491 casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en los últimos cuatro años en la entidad. De éstos, el 39 por ciento corresponden a mujeres.

“Ya no queremos culpables porque en México pedir justicia significa muerte. Nos están matando a las buscadoras también, estamos amenazadas de muerte y nadie nos quiere ayudar. Esto es un grito de auxilio porque mañana puedo ser yo, mañana puedes ser tú, tu hija o tu hijo. Ojalá que las desapariciones se detengan en México, sobre todo aquí en el estado que es un problema muy grave. Tenemos muchas personas desaparecidas, entre ellas muchas mujeres. Encontramos un rancho con más de 30 cuerpos, entre ellos había cuatro mujeres, el gobierno todavía no las ha identificado, hay cuatro hermanas que todavía no sabemos quiénes son”, expresó Rosalba Ibarra Rojas, representante del colectivo Búsquedas San José del Cabo.

Durante el año 2020, en Baja California Sur se registraron 65 casos de mujeres desaparecidas. Esta cifra aumentó a 113 casos en 2021, escalando aún más a 162 casos en 2022. El año 2023 cerró con un total de 244 mujeres desaparecidas, según el registro nacional correspondiente.

Los colectivos de búsqueda juegan un papel crucial en la localización de personas, ya que han llevado a cabo acciones de búsqueda en terreno, descubriendo cementerios clandestinos en diferentes áreas del estado. Esta situación representa una realidad dolorosa para cientos de víctimas, quienes lamentan la falta de capacidad por parte de las autoridades para identificar los cuerpos y encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

MAEP