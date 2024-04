Docentes exigen respaldo del SNTE; líder declara no ser invitado a las protestas en BCS

Durante las protestas realizadas por trabajadores de la educación en Baja California Sur (BCS), los docentes han acusado al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 3 de La Paz de no brindarles apoyo, y exigen que los respalde. Por su parte, el líder sindical, Elmuth Castillo Sandoval, declaró que no ha sido invitado a las movilizaciones.

Amelia Hirales Geraldo, una de las manifestantes, mostró su descontento a la nula atención por parte del secretario general del SNTE en La Paz.

“Elmuth Castillo Sandoval, con todo respeto: que baje y nos atienda; que no mande a un subordinado, que no mande a uno de sus achichincles que tiene aquí sentados en una silla; que venga él a atendernos”.

El líder sindical no ha estado presente en las protestas frente a Palacio de Gobierno y las oficinas de la Secretaría de la Educación (SEP), además de los bloqueos al puente 8 de Octubre, lo que generó descontento y cuestionamientos.

Ante esto, Castillo Sandoval indicó que como sindicato están siguiendo la vía jurídica para avanzar en sus peticiones. Señaló que ya se interpuso una demanda y que el gobierno del estado accedió a aumentar el porcentaje de pago de quinquenios al 30 por ciento.

“Para empezar no hubo una invitación hacia el SNTE. El tema de nosotros es el tema de defender el derecho laboral a los compañeros, y ahí hay un manifiesto por escrito, un avance, que no había pasado en 20 años y hoy está sucediendo. Que el porcentaje puede ser poco, del 30 al 35, respeto las opiniones de los compañeros, pero hay un avance importante. No puedes abandonar una mesa cuando hay un avance”.