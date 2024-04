Padres de familia respaldan a maestros, pero piden regresen a las aulas

Tras una semana de manifestaciones por parte del magisterio cabeño, la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos señaló que comprenden las razones detrás de las protestas de los maestros. Reconocen que las actuales administraciones no están mostrando interés en atender las constantes demandas de la ciudadanía.

Sin embargo, referente a si los padres apoyan este tipo de acciones por parte de los maestros, la presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos comentó que no están a favor del paro de labores, aunque dijo que comprenden las razones que llevaron a los maestros a manifestarse en los últimos días.

“Nos quejábamos de los gobiernos anteriores, no atienden las demandas de los padres, ni de nadie; sordo a cualquier cosa. Se creen dueños de la verdad, usan el poder que tienen para no hacerle caso a la ciudadanía. Es una lástima porque los afectados son los niños, entendemos la lucha de los maestros, sabes que no estamos a favor de los paros magisteriales. No es algo que nosotros veamos como una forma de pelear, pero ante este gobierno tan sordo y omiso, vemos no con aceptación, pero entendemos por qué los maestros hoy están haciendo sus paros”.