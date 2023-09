Dodgers se olvida de Urías en festejos por la Herencia Hispana

Hoy inició en Estados Unidos la celebración por el Mes de la Herencia Hispana y Los Ángeles Dodgers, fiel a sus costumbres, reconocieron a sus peloteros con raíces latinas.

Sin embargo, llamó la atención que esta vez no estaba Julio Urías, su mayor representante en los últimos años, debido al problema legal que disputa por violencia doméstica.

“Hoy inició el #HispanicHeritageMonth y durante este mes reconoceremos a nuestros jugadores, aficionados y empleados con raíces latinoamericanas”, escribieron los angelinos con una imagen de sus latinos.

Happy #HispanicHeritageMonth!

The Dodgers are proud to recognize and honor our Hispanic players, fans and employees all month long. pic.twitter.com/FP6W83L1HP

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 15, 2023