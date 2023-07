Eduardo Verástegui se pone a rezar por Jorge Ramos en plena entrevista

Durante su participación en el programa “Al Punto” conducido por Jorge Ramos, Eduardo Verástegui, decidió pausar la entrevista para ponerse a rezar. En la conversación, el actor habló sobre su carrera y su reciente película “El sonido de la libertad”, basada en una historia real que relata el rescate de 127 niños víctimas de abuso sexual en América del Sur.

Verástegui es conocido por ser un fiel creyente religioso, mientras que Jorge Ramos se define como una persona agnóstica, pero que respeta las creencias de los demás. Durante la entrevista, ambos abordaron el tema de la fe y las convicciones personales. Cuando de manera sorpresiva, Eduardo detuvo la entrevista y decidió rezar por Jorge. Este gesto conmovió al conductor del programa, quien agradeció el acto.

“Yo quiero que vivas esa fe porque te conozco. Eres una persona entregada, que se preocupa por los demás, actúas mejor que muchos católicos que se dicen ser católicos y no quiero imaginarme lo que tú harías de la mano de Dios”, expresó el actor.

Después de esa entrevista, el productor de cine recibió una invitación al programa “Despierta América”, donde explicó el motivo detrás de su acto de oración durante la entrevista con el periodista. Durante su participación en el programa, resaltó la relación de respeto y apoyo mutuo que ha existido entre ambos. Asimismo, enfatizó que Jorge siempre ha demostrado ser una persona respetuosa hacia él y ha respaldado todos sus proyectos.

Además, el actor admiró la coherencia del presentador de televisión en sus creencias, destacando que ambos actúan y se comportan de acuerdo con lo que creen, manteniendo una congruencia entre sus palabras y acciones. También expresó que se sintió profundamente conmovido con Ramos, quien le dijo: ‘ojalá tuviera la fe que tú’. Por lo que aseguró que estas palabras tocaron su corazón y le causaron un gran impacto emocional.

“En ese momento lo que hice fue pedirle a Dios. Él es el que da la fe. Bueno, (Jorge) acaba de decir que ojalá tuviera la fe, y tú, Señor, dale la fe. Creo que lo que me motiva es pedirle a Dios todos los días por los demás, lo que yo he recibido de él quiero que todo mundo lo tenga. Por eso recé por Jorge en ese momento. Fue algo que no lo puedes planear”, afirmó.