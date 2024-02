Buscan concientizar a ciclistas para evitar infracciones en La Paz

Desde el primero de enero del 2024 entraron en vigor las multas para ciclistas en La Paz. Al respecto, la titular de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Rut de la Fuente, explicó que hasta el momento no se han aplicado estas multas y añadió que se lanzó una campaña de educación vial especialmente para ciclistas con el objetivo de evitar infracciones por mal uso de su transporte y por desobedecer las medidas de seguridad en cada vialidad de la ciudad.

“La unidad de Educación Vial se está vinculando con algunos clubes para hacer llegar este tipo de recomendaciones a estos usuarios que es su único medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo. Los viernes a partir de las 9 de la mañana se les brinda pláticas a los conductores de vehículos no motorizados para dar charlas de concientización, de conocimiento de reglamento para la movilidad segura y de educación vial obligatoria para el trámite de la licencia en el caso de los ciclistas.”

La directora dijo que a pesar de que hasta el momento no se tiene registro de una multa para ciclistas, no se descarta que en algún momento se lleguen a presentar infracciones por pasarse un alto, no contar con faro frontal en la bicicleta, no utilizar ciclovías, circular zigzagueante entre vehículos y peatones, circular en sentido contrario a la calle, pasarse alto de semáforo y obstruir el libre paso de personas en banquetas y zonas peatonales.

“Al igual que como se hace como en otros rubros, haremos una labor bastante ardua en materia de prevención y difusión, y en los momentos que darán lugar a una multa pues seguramente se tendrá que aplicar por parte del criterio de los agentes.”

Al igual que los motociclistas, los ciclistas están obligados a portar casco mientras circulan en su unidad. Si un ciclista no usa el protector y lo sorprende la policía podría recibir una multa. En algunas regiones del país, las multas por infracciones de tráfico de bicicleta suelen ser menores que las multas por violaciones de tráfico en vehículos a motor, pero esto varía según la gravedad de la infracción.

Rut de la Fuente agregó que aunque muchas personas creen que las leyes de tránsito solo se aplican a conductores de vehículos motorizados, las bicicletas también están sujetas a las mismas reglas y regulaciones que rigen para los automóviles.

“Recordar cómo está estructurada nuestra pirámide de la movilidad, es decir, después de los peatones que están en primer lugar se encuentran las y los ciclistas, entonces parte de la responsabilidad de este tipo de vehículos no motorizados es el cuidado de los peatones.”

Según el reglamento oficial, las bicicletas también están sujetas a las leyes de circulación y los ciclistas pueden ser sancionados si no cumplen con las reglas. Las autoridades de tránsito municipal pretenden que los ciclistas conozcan las leyes y reglamentos aplicables en su área para que circulen de forma segura y responsable, y de esta manera evitar accidentes.

