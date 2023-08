EEUU publica lista de 20 países con recomendación de “No viajar”

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este viernes 4 de agosto una lista de 20 países a los cuales recomienda no viajar debido a los altos niveles de riesgo y peligro para los visitantes. Todos estos países se encuentran en el nivel 4, el más alto de la escala de riesgo, conocido como “Do not travel” (No viajar).

La lista incluye países de diversas regiones del mundo, y en ellos se identifican riesgos asociados a la seguridad, estabilidad política, conflictos armados, terrorismo y otros factores que hacen desaconsejable el desplazamiento a estas naciones.

° Nueva alerta de viaje de Reino Unido involucra a 10 estados

Los países que forman parte de esta lista son los siguientes:

Afganistán Bielorrusia Burkina Faso Corea del Norte Haití Irán Irak Libia Malí Myanmar Níger República Centroafricana Rusia Siria Somalia Sudán Sudán del Sur Ucrania Venezuela Yemen

Niger y Venezuela, países conflictivos a los que pide EEUU no visitar

Níger es el último país en ser añadido a esta lista, tras el golpe de Estado que resultó en la destitución del presidente Mohamed Bazoum. La crisis económica y de seguridad en el país ha llevado al cierre de las fronteras, y la presencia creciente de grupos terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda ha generado una preocupante inestabilidad política.

La situación política en Níger ha sido turbulenta desde su independencia de Francia en 1960, habiéndose enfrentado a varios golpes de Estado e intentos fallidos a lo largo de los años.

° Atiende Setue alertas de viaje de EU para evitar afectación a BCS

Dentro de los países afectados en América Latina y el Caribe, se encuentran Venezuela y Haití. Sobre Venezuela, el Departamento de Estado advierte sobre la delincuencia, los disturbios civiles, los secuestros y la aplicación arbitraria de las leyes locales. Se recomienda reconsiderar la posibilidad de viajar debido a las detenciones ilegales, el terrorismo y las deficientes infraestructuras sanitarias en el país sudamericano.

En cuanto a Haití, aunque no se ofrecen detalles en este artículo, es sabido que el país ha enfrentado una situación de inestabilidad política y social, lo que hace que sea un destino de alto riesgo para los viajeros.