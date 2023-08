En Venecia, ciudadanos piden a turistas: “¡no vengan más!”

El icónico puente del Rialto en Venecia, Italia, ha sido testigo de un flujo constante de turistas en plena temporada alta. Sin embargo, esta vez, la ciudad de los canales enfrenta una seria advertencia de la Unesco, que propone incluirla en la lista del patrimonio en peligro debido al impacto del turismo masivo y los estragos del cambio climático.

Entre las estrechas calles adoquinadas y los canales serpenteantes, los visitantes parecen estar ajenos a las preocupaciones planteadas por la Unesco. Con cámaras en mano, arrastrando sus maletas y disfrutando de helados italianos, los turistas siguen inundando la ciudad con su entusiasmo característico. Ashley Park, una turista de Nueva York de 28 años, comentó que sabía que la ciudad estaría abarrotada, pero que eso no iba a arruinar sus vacaciones.

“Mientras estemos aquí solo por unos días, no nos importa tanto”, dijo Park. “Es hermoso y emocionante estar en Venecia, incluso con tanta gente”, informo AFP.

Por otro lado, algunos lugareños como Diego Nechifrovo, un agente municipal de 23 años, intentan velar por el buen comportamiento de los turistas. Con una camiseta con el mensaje #EnjoyRespectVenezia (Disfruta y respeta Venecia), Nechifrovo señaló cómo ha sido testigo de turistas que arrojan basura o se comportan de manera irrespetuosa en lugares históricos.

“A veces veo personas tirando una colilla de cigarrillo o caminando sin camiseta”, contó Nechifrovo mientras señalaba una bolsa de patatas fritas tirada. Su peor recuerdo fue cuando una familia decidió hacer un pícnic frente al Palacio Ducal, un acto que muchos consideran inapropiado en un lugar tan emblemático.

El turismo masivo ha sido objeto de debate en Venecia, ya que algunos lugareños argumentan que afecta negativamente la vida cotidiana y la identidad de la ciudad. Claudio, un veneciano que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su descontento con la situación.

“Los que vienen ni siquiera saben lo que es un museo. No es turismo cultural”, afirmó Claudio. “Deben ir a la playa, a las montañas, pero no aquí”, pidió, y con tristeza imploró: “¡Por favor, no vengan más!”.

La lista de desafíos que enfrenta Venecia es extensa. Además de la amenaza medioambiental del agua y el cambio climático, la ciudad también se enfrenta a la emigración de sus habitantes, lo que ha llevado a algunos a describirla como una ciudad sin alma.

Hace unos años, la ciudad evitó ser catalogada como patrimonio en peligro después de que las autoridades italianas prohibieran la entrada de grandes cruceros al centro histórico. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para abordar por completo el problema del turismo masivo.