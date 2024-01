Rancheros y ejidatarios se manifiestan contra el PDU en el Palacio Municipal de La Paz

Ejidatarios y miembros de la asociación civil Rescate de los Pueblos, sus Tradiciones y Economía, se manifestaron la mañana de este miércoles en el Palacio Municipal de La Paz. Los rancheros están en contra de la implementación de los instrumentos de planeación en sus tierras, como lo es el Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

Guillermo Trasviña, presidente de la asociación, explicó que los planes de desarrollo son una manera de privatizar las tierras. Lo que buscan es ser escuchados por el Ayuntamiento de La Paz y el Congreso.

“Nuestra organización Rescate los Pueblos está presente en el municipio de La Paz, traemos la voz de nuestros pueblos originarios choyeros californianos para decirle a Milena Quiroga que es un peligro para Baja California Sur, que es un peligro para nuestros pueblos es un peligro para esos niños y esa niña que todavía no nacen en esta tierra que hoy pisan sus hijos y los míos también por ello estamos aquí para decirle, no al PDU y al IMPLAN ¿Por qué no? Porque es una amenaza y es un peligro porque Milena Quiroga está atendiendo al salinato, al Peñato con estas leyes que dejaron del pasado para despojarnos y privatizar nuestras tierras, privatizar el agua, privatizar los bienes y los servicios del Ayuntamiento de La Paz”.