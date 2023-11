Ejidatarios se manifiestan en evento de AMLO en La Paz

Ejidatarios de Baja California Sur se manifestaron este domingo en el evento que celebró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en La Paz. Durante el discurso del mandatario, los protestantes se levantaron de sus asientos y sostuvieron pancartas en las que expresaban su postura en contra de la creación de nuevas áreas naturales protegidas en el estado.

Marely Higuera Arce, representante de El Ejido La Purísima, explicó que desde hace años el Gobierno Federal ha impulsado el proyecto del área natural protegida de las sierras La Giganta y Guadalupe. Aunque este parecía detenido, en julio de este año la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), María Luisa Albores González, visitó el estado y confirmó que de nueva cuenta se estaba trabajando en él.

Desde entonces, los ejidatarios han solicitado la intervención del Gobierno Estatal y han intentado acercarse a las autoridades federales para exponer su postura y plantear sus preocupaciones. Dicho esfuerzo no ha dado frutos.

“Todas las autoridades están herméticas. El día de hoy, vinimos aquí con la esperanza de que él nos pudiera escuchar, dándole también el beneficio de la duda, ya que él ha pregonado durante todo su gobierno que no mentir, no robar, no engañar; sin embargo, esto que han estado pretendiendo hacer desde el año 2014 y que el año pasado lo volvieron a retomar es todo lo contrario”, comentó Marely.