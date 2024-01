Conoce la lista completa de todos los ganadores de los Emmys 2024

Las estrellas de la televisión brillaron durante la celebración de la 75ª entrega de los Premios Emmy 2024.

La prestigiosa ceremonia, que reconoce lo mejor de las producciones de la pantalla chica, tuvo lugar en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California.

En una emocionante competencia, las series “Succession” y “The Bear” se destacaron al obtener el mayor número de estatuillas doradas, ambas con seis galardones cada una.

Cabe destacar que esta edición de los Premios Emmy estaba originalmente programada para septiembre del año pasado. Sin embargo, debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood, la ceremonia fue pospuesta hasta la fecha actual.

Durante la gala, se rindió homenaje a personalidades que fallecieron como Matthew Perry, Leslie Jordan, Angus Cloud, Manny Coto, David Davis e Irene Cara.

