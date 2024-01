“Succession” refrenda su poder en los Emmys 2024

Para sorpresa de pocos, la noche de este lunes el conglomerado Waystar RoyCo, protagonista de la serie “Succession”, se alzó como el gran ganador de la entrega 75 de los premios Emmy.

Así como ocurrió la semana pasada en los Globos de Oro y este domingo en los Critics Choice Awards, la historia que terminó el año pasado con su cuarta temporada se llevó el Emmy como Mejor serie dramática, y otras categorías como Actriz, para Sarah Snook, quien reconoció que el estar embarazada durante el rodaje le dio fuerza para su interpretación, y Actor para Kieran Culkin, sumando un total de seis premios.

“Gracias a Brian Cox, el programa giró alrededor de él estando y no en él y este es un show acerca de una familia, pero también sobre cuando la política se entrelaza con la política de ultraderecha y después de cuatro temporadas de sátira creo que ya nos arreglaron, estamos muy honrados”, dijo su creador Jesse Armstrong.

La gala arrancó con una atmósfera familiar con el actor Anthony Anderson, quien fue maestro de la ceremonia, presentando dede el inicio a su madre, Doris Bowman, quien se ubicó entre las primeras filas del Peacock Theater de Los Ángeles, para ayudarlo a poner orden cortando los discursos de los famosos cuando subían a recibir sus premios.

Entre los trabajos que destacaron estuvieron el de Jennifer Coolidge, que recibió el premio como Actriz de reparto en serie dramática por The White Lotus.

Pero si alguien fue rival para Succesion esa fue la comedia The Bear, que si bien competían en categorías distintas, ambas terminaron la gala con seis premios. La serie sobre cocina llevó a Ayo Edebiri a ganar el premio para Actriz de reparto en una serie de comedia, luego se le sumó Ebon Moss-Bachrach y el protagonista Jeremy Allen White.

“Gracias a todos aquellos que estuvieron cerca de mí este año que pasó, saben quienes son, los amo por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí mismo, y Ezer y Dolores, esto es para ustedes las amo mucho”, dijo Allen White.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Niecy Nash Betts, ganó el premio como mejor actriz de reparto de serie limitada por Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, sobre un asesino serial de hombres que pertenecían a diversas minorías étnicas, nueve de ellas de piel oscura.

“Acepto este premio a nombre de cada mujer negra o morena a quien no han escuchado, pero que han sido sometidas a una vigilancia excesiva, como Glenda Cleveland, Sandra Bland, Breonna Taylor, como artista mi trabajo es asegurarme de darles poder y lo haré hasta que me muera”, expresó Betts.

Este año la Academia de las Artes y Ciencias de la televisión recorrió su premiación cuatro meses debido a la doble huelga de actores y guionistas. En la gala destacó también la reunión de varios elencos pertenecientes a series icónicas como Grey ‘s Anatomy, así como el in memoriam donde recordaron a los artistas que fallecieron en el último año, entre ellos Mathew Perry, de Friends, para quien se interpretó el tema “I’ll be there for you” y el mexicano Adan Canto.