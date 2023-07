¡Qué le importa! Empresa obstruye el paso a personas con discapacidad colocando publicidad en banqueta

De casi cuatro metros es el cartel para promocionar la venta de una empresa cervecera, colocada y fijada sobre la banqueta de un establecimiento comercial, en la colonia Miramar del municipio de La Paz. Esta corresponde a una lona, misma que colinda casi con la entrada al negocio y con un gabinete de cables eléctricos, de forma que impide el funcionamiento de la rampa para personas con discapacidad.

Esto ha generado afectaciones para el paso peatonal de algunas personas con discapacidad que frecuentan la calle. Tal es el caso de Juan Manuel, un señor en silla de ruedas y activista por una ciudad más inclusiva; denunció esta situación al verse perjudicado en su día a día por la colonia:

“Tengo 23 años en silla de ruedas… Ahora ya no puedo pasar hacia la rampa para entrar al negocio. Ahorita estoy buscando la manera de que el Ayuntamiento tenga conocimiento; quién lo autorizó, porque la empresa cervecera no puede llegar y poner algo así”.

La indignación por parte de los colaboradores del establecimiento también se ha hecho notar. De acuerdo con el dueño del negocio, la decisión de cuándo y dónde instalar la publicidad, no depende de él:

“Ya lo reportamos para que lo modifiquen. La empresa cervecera fue la que puso el letrero, no me indicaron en qué parte lo iban a poner. Ya les comenté, para que lo reubiquen con la finalidad de no estorbar al peatón”.

Cabe señalar que el dueño se posiciona a favor de una sociedad más inclusiva. Incluso, a partir de la afluencia de clientes con una discapacidad motriz, decidió construir una rampa para silla de ruedas. Por lo que él señala que no es su intención afectar a este sector de la población:

“La idea es que lo pongan de forma que no estorbe la vialidad, como en la otra sucursal; no es la intención molestar al peatón. La verdad que no me avisaron que lo iban a poner, cuando yo vine ya estaba puesto. Se les comentó porque hay hasta personas en silla de ruedas que tenemos como clientes aquí, y aunque no tengas una capacidad distinta, también va a veces uno con el teléfono y se estampa ahí. Así que no nos rehusamos a modificarlo”.