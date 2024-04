Ernesto Ibarra candidato de la coalición “Juntos por BCS se somete a examen toxicológico

Ernesto Ibarra Montoya, candidato de la coalición “Juntos por BCS”, presentó ante los medios de comunicación su examen toxicológico y su carta de antecedentes no penales. El abanderado del PRI, PAN, PRD y PRS destacó que desea que la ciudadanía sea testigo de su compromiso por ser un alcalde íntegro, enfatizando que nunca ha consumido sustancias ilícitas. Asimismo, reiteró su buen estado físico y emocional, lo que le ha permitido mantenerse en cumplimiento de la ley.

“Me gusta lo legal, y tengo que poner el ejemplo. Hoy voy a presentar mi examen toxicológico, antidoping como lo conoce la ciudadanía. Quiero que se den cuenta que soy un ciudadano, quiero ser un presidente limpio, en dónde no solo quiero estar limpio por fuera; yo nunca he consumido droga, ni consumirse. Tengan la seguridad que el alcalde estará limpio física y emocionalmente; ningún antecedente penal. Como me les he mencionado, no me he subido a ninguna patrulla, ni de joven”.