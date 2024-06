Pedalista internacional donará una cámara hiperbárica para entrenar ciclistas en BCS

Paul Solón, exitoso pedalista estadounidense, planteó la instalación de una cámara hiperbárica para entrenar ciclistas en Baja California Sur, sin embargo, no ha sido escuchado por el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), Noé Fiol Verduzco. Lo anterior luego de que ha tocado puertas de las autoridades para donar un proyecto de infraestructura para el entrenamiento de alto rendimiento para los ciclistas de Baja California Sur.

El deportista, nacido en Rapid City, Dakota del Sur, ha batido récords mundiales en recorridos por ciudades de América y Europa, además de otros similares en pista. Ahora busca ayudar a los actuales atletas con la edificación de un cuarto especializado para la práctica, también tendrá regulación de temperatura y simulación de altitud y presión.

Desafortunadamente, en su estadía en Baja California Sur ha tocado las puertas del INSUDE. Pero ahí se le ha comentado que el director no está presente y no hay fecha en que lo pueda atender.

“He buscado a Verduzco (Noe Fiol) pero me dicen que no esta o peor aún que no saben en dónde está lo cual me parece muy mal porque cómo es posible que los trabajadores del deporte no sepan dónde está el director”.