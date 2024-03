Exigen justicia por hombre fallecido tras disparo con balas de goma en La Paz

Justicia. Es lo que pide María Victoria Castro por el fallecimiento de su esposo, Danm “N”, quien murió la noche del 23 de marzo tras recibir un disparo de un arma con balas de goma por parte de un agente de la policía estatal. Esto ocurrió durante un operativo de seguridad desplegado por un presunto caso de violencia doméstica en un domicilio de la colonia El Cardonal, en la ciudad de La Paz.

La pareja del occiso negó el reporte oficial elaborado por autoridades policiacas, donde se aseguró que el elemento de la estatal accionó su arma para disuadir una supuesta conducta agresiva de la víctima. Según su versión, sólo se trató de una diferencia personal donde en ningún momento hubo violencia física de por medio.

Fue la hermana de Danm quien llamó al 911 solicitando apoyo de la policía tras escuchar desde una casa contigua que la pareja intercambiaba palabras fuertes. En pocos minutos, llegaron más de 10 policías estatales a bordo de varias patrullas, en atención al informe de emergencia.

Los uniformados bajaron de las unidades e ingresaron a la vivienda donde estaba el matrimonio, separándolos a ambos para tomar sus declaraciones. Fue en esos momentos de tensión donde ocurrió la tragedia. Victoria aseguró que los hechos fueron distorsionados para ocultar la verdad. Esto fue lo declaró:

“Yo les pedí a los policías que me dejaran hablar con él y fue cuando llegaron otros policías y uno de ellos me empuja y me dice ‘no, quítese de aquí’. Fue cuando él tiró dos balazos al suelo, que creo yo que con esos hubieran sido suficientes. Yo les pregunté por qué disparaban y me dijeron que no pasaba nada, que eran balas de goma, y en ese mismo momento el policía le pegó el arma al pecho. Literal no tuvo ninguna distancia, y volvió a disparar”. María Victoria Castro.

Al recibir el disparo en el área izquierda del tórax, cerca del corazón, Danm corrió hacia el dormitorio donde se desvaneció de rodillas para ya no volver en sí. La herida provocada por el proyectil causó un profundo sangrado en el cuerpo de la víctima, según los testigos.

Tras la llegada de los servicios prehospitalarios que se abrieron camino entre el fuerte dispositivo de protección activado en el espacio habitacional, los paramédicos confirmaron que Danm ya no registraba signos vitales; había muerto a causa de un traumatismo de tórax. De acuerdo con el testimonio de la viuda de Danm, los policías habrían alterado la escena antes de la llegada de los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO).

“Yo miré que los policías estaban juntando los casquillos de donde estaban tirados, cosa que se supone que no deberían hacer porque es como contaminar la escena de investigación. Ellos empezaron a juntar todo, estaban aluzando y juntando las balas. Después de que dictaminaron que mi esposo estaba muerto, volvieron a colocarlos, que yo creo que no lo debieron haberlo hecho, o sea, entregarlos, pero no tenían por qué moverlos de ahí”.

Victoria pide se haga justicia

Victoria exige justicia para su marido, después de que fue ultimado en las acciones de seguridad. Según ella, se trató de una injusticia y de un caso de abuso de autoridad, uso excesivo de fuerza policial y peor aún, de un homicidio doloso.

La mujer confirmó que Danm no portaba un cuchillo con el que presuntamente la habría amenazado a ella y a sus dos hijas, como se mencionó en el informe de seguridad pública. El fallecido sólo sostenía un tubo de metal con el que golpeó la pared externa de su casa cuando ambos discutían tras un arranque de impotencia que tuvo antes de la llegada de los estatales.

“Yo lo único que quiero es que se le haga justicia porque siento, pienso y creo que no era necesidad de haberle disparado de esa manera. Él no traía ningún cuchillo en mano; traía un tubo, sí; discutió con los policías, sí; no agredió a ningún policía. Él lo único que hizo con el tubo fue pegarle a la pared, pero no golpeó a ningún policía, no agredió a nadie, ni a mis hijas ni a mí”.

Tras el sepelio de Danm, Victoria acudió al Ministerio Público para interponer una denuncia en contra del policía estatal que le disparó a su esposo. La carpeta de investigación abierta por oficio con número de expediente es LPZ/006/HOM/2024. Se mantiene en etapa de recolección de pruebas y toma de testimonios por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para proceder en materia penal y determinar una resolución.

Mientras tanto, la viuda de Danm quedó desamparada ante la muerte de quien era el sostén familiar, con dos hijas menores de edad que mantener y con ese dolor que representa perder a un ser amado de una manera tan impactante y sorpresiva después de ese fatal disparo que les cambió la vida para siempre.

