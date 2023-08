¡Demandados! El exmánager de Coldplay dice que la banda lo despidió y nunca le avisó

Coldplay enfrenta una demanda por parte de su exmánager, Dave Holmes, con quien colaboró con la agrupación desde sus inicios Holmes, quien creía firmemente en el potencial del grupo británico al nivel de U2, sostiene que fue despedido en silencio hace más de un año, después de dos décadas de trabajo conjunto.

El exmanager presentó papeles legales en el Reino Unido contra Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, pero estos todavía no se hicieron públicos.

Sin embargo, se sabe que esta disputa gira en torno a un problema contractual y surge poco después de que Coldplay renovara su acuerdo con Parlophone y Atlantic, además de asociarse con Wasserman Agency para el lanzamiento de su álbum “Music of the Spheres”.

Aunque no se tienen detalles adicionales, una demanda contractual se refiera a cuando una de las dos partes no cumple con su contrato. En este caso, el demandante puede pedir que lo compensen por cualquier daño que haya pasado por no cumplir con lo acordado. Se espera que la demanda se resuelva en los próximos meses.