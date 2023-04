Sudcaliforniano de Cultura realizará festival por Día del Niño y Día de las Madres

Este lunes, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura del Estado dio a conocer los eventos programados para lo que resta del mes de abril y principios de mayo. En el marco de los festejos del Día del Niño, el martes 18 de abril se llevará a cabo un espectáculo de circo, en donde se contempla la asistencia de 500 niñas y niños que fueron invitados en coordinación con el DIF estatal y la Secretaría de Educación Pública. Además, la obra de teatro infantil “Tortuga a la vista” visitará algunas escuelas primarias de la zona.

Al respecto esto fue lo que comentó subdirector de Cultura Estatal, José Ángel García Borrego, realizando la invitación a retomar este festival que se había suspendido por años

“El día martes 18 de abril tenemos el Festival del Día del Niño primer festival del Día del Niño que vamos a hacer aquí en el teatro dirigido pues a todos los niños, pero en esta ocasión hicimos invitación a las escuelas, solamente 500 niños son los que podemos atender porque pues cada una de los niños viene acompañado de su papá y si lo sumamos, pues son 500 más el papá o la mamá ya son mil que son la cantidad de espacios que tenemos en el Teatro de la Ciudad en esta ocasión tenemos contratado a un circo famoso que ha sido un éxito y este que sería el martes 18 a las 5 de la tarde”.

Después se tendrá el 3er Festival Internacional de Jazz que contará con la participación de músicos locales, nacionales e internacionales que han colaborado con artistas muy reconocidos. Dicho evento será el viernes 28 de abril en el kiosco del malecón.

Jorge “Tito” Rodríguez, músico de Jazz agregó. “El 30 de abril en el 2011 se establece como el Día Internacional del Jazz a través de un pianista que se llama Herbie Hancock entonces el pretexto para nosotros los que hacemos jazz es conmemorar ese día, entonces este festival empieza el 26 de abril allá al Cabo San Lucas en el en el lugar donde yo soy directora artístico, se llama Jazz on the rock, que es el parte del restaurante Mona Lisa y luego el jueves 27 estamos en el Hotel tesoro, en la marina de Cabo San Lucas el viernes 28 aquí sábado 29 en Todos Santos en el restaurante El Mirador del hotel Guaycura y el domingo 30 cerramos el evento en el mismo Jazz on the Rocks”.

Cierre de la agenda cultural

Para cerrar la agenda cultural del mes y conmemorando el Día Internacional de la Danza, se realizará un evento gratuito el sábado 29 de abril en el teatro al aire libre de la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez con la participación de grupos y academias de La Paz.

Por otro lado, en colaboración con el Grupo “Amigos Bienestar”, se celebrará el día de las madres con la presentación de Javier Munguía, artista versátil, el cual se llevará a cabo el 9 de mayo en la explanada del Teatro de la Ciudad.

“Mi nombre es Javier Mungía, venimos como la India María y aquí vivía allá, pero saludándolos, la verdad ya me estoy haciendo paceño, qué bonita tierra tienen, qué calor hace y estoy super contento porque vamos a cantarle a las madres mexicanas y a todo el público mexicano como se merecen y lo que deseamos es que se la pasen un ratito muy bien, vamos a tener boleros, jazz, latin jazz. Vamos a tener a nuestro mariachi, vamos a hacer un show internacional aquí con ustedes. Ya están confirmados todos nuestros músicos en total somos alrededor de 40 personas y de estas la mitad van a ser contratados aquí en La Paz. Queremos ofrecer un concierto digno de toda la gente mexicana y sobre todo que no muera la música, las buenas letras de nuestro país. Entonces yo creo que el deber principal como intérpretes de nosotros es ofrecerle al público mexicano un espectáculo de calidad como los que se han dejado de hacer, así que están todos invitados familia y amigos traigan a sus mamás, a sus abuelitas, a sus tías, vénganse ustedes porque la vamos a pasar sensacional y muy agradecido con todos los directivos, con el profe Borrego, que nos ha echado la mano para hacer este concierto. Coincido con mis compañeros en el que nos han abierto las puertas esta administración para hacer conciertos de calidad, que se merece la gente de La Paz entonces, muchísimas gracias, aquí estaremos el 9 de mayo, los esperamos.”

Por último, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura destacó que estos festivales son parte de la reactivación de las actividades de arte y cultura que se espera seguir retomando en la capital del estado.