Fórmula 1 revela nuevas reglas técnicas para temporada 2026

No cabe duda que esta semana se llenó de noticias y sorpresas para los fanáticos de la Fórmula (1), pues luego del fichaje de Checo Pérez por dos temporadas más con Red Bull, ahora, revelaron actualizaciones importantes para 2026.

Fue la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quien reveló este jueves 06 de junio las nuevas regulaciones técnicas que entrarán en vigor a partir de dicho año.

Lo anterior con el objetivo de agilizar las competencias y al mismo tiempo asegurar la integridad de cada uno de los pilotos al volante.

Por ello, las modificaciones abarcarán desde aspectos aerodinámicos hasta las unidades de potencia, elemento clave para el ingreso de Audi en la temporada mencionada.

Iniciando por la reducción del peso de los monoplazas, el rediseño se complementará con un sistema híbrido para el motor con mayor potencia de batería.

Además, la FIA precisó que comenzarán con el uso de combustibles 100 por ciento sostenibles, sustancias que permitirán una distribución equitativa entre la combustión interna y la energía eléctrica.

Por otro lado, los automóviles contarán con alerones delanteros y traseros que permitirán la adaptación a diferentes condiciones en la pista.

Sobre ello, es necesario precisar que se ajustarán y activarán a elección del velocista, además de que le permitirán maximizar el rendimiento en las curvas.

Asimismo, los ingenieros introducirán un sistema que otorgará un breve periodo de potencia adicional cuando estén a menos de un segundo del coche frente a ellos.

Finalmente, para la Fórmula 1 2026, las estructuras de los vehículos serán más sólidas con el fin de mejorar la protección en torno a los conductores y a la zona de la celda de combustible.

Everything you need to know about the big changes for F1 in 2026#F1 @fia pic.twitter.com/HWF4pWmEaK

— Formula 1 (@F1) June 6, 2024