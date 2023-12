Juez frena extradición a EU del “Nini”, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos

Un juez federal puso una nueva traba para extraditar a Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, hacia Estados Unidos, donde se le busca por cargos relacionados con el crimen organizado.

Según revelaron medios nacionales, un magistrado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, fue quien aceptó el recurso presentado por la defensa del presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, detenido hace casi un mes.

Esto ocurrió luego de que el juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Toluca, declinara competencia.

Ahora, habrá que esperar cuál será el siguiente paso de la Fiscalía General de la República (FGR), que busca extraditar al “Nini” a Estados Unidos.

Se trata del segundo amparo aprobado por el Poder Judicial, pues pocos días después de que Pérez Salas fuera detenido en Culiacán, una jueza emitió un amparo para evitar la extradición.

Esto claramente molestó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien criticó a los magistrados durante una mañanera.

“Se detiene a Néstor Isidro, y una jueza, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? o sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura, de qué se trata”, expresó AMLO hace un par de semanas.