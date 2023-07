Adiós al frizz: remedios naturales para un cabello suave

El Frizz o encrespamiento sin duda es uno de los problemas habituales en el cabello y más en los días de humedad como los que actualmente se viven por las altas temperaturas.

La razón del frizz son muchas, puede ser por falta de hidratación, el uso continuo de tintes, el excesivo uso de plancha o secadora, o hasta tener un cabello demasiado poroso.

Afortunadamente existen una gran cantidad de productos que pueden ayudarnos a compartirla, entre ellos están los naturales que nos permiten tener una cabellera suave.

Remedios caseros para combatir el frizz

Aquí te compartimos algunos productos naturales y caseros para acabar con ese frustrante problema.

Aceite de coco

El rey de los remedios contra el frizz es el aceite de coco. Solo es necesario que apliques una pequeña cantidad de este producto puro desde la raíz hasta las puntas.

Da un suave masaje a tu cuero cabelludo durante unos minutos y después cúbrelo con una toalla caliente o con una gorra de ducha.

Puedes dejarlo actuar por 30 minutos o toda la noche para un tratamiento más profundo, a la mañana siguientes lavado con un shampoo suave.

Mascarilla de aguacate y plátano

Aparte de ser muy nutritivos, son excelentes hidratantes naturales. Solo requieres triturar medio aguacate y medio plátano juntos hasta obtener una mezcla suave.

Aplica la pasta en las zonas encrespadas o con frizz, déjala actuar de 20 -30 minutos y luego enjuaga con abundante agua.

Aloe vera

El aloe vera es famoso por sus numerosos beneficios y el cabello no es la excepción.

Extrae el gel de una hoja de aloe vera y aplícalo sobre el cabello húmedo, desde la raíz hasta la punta, luego masajea suavemente y deja actuar entre 30 y 60 minutos. Retira con agua y shampoo.

Vinagre de Sidra de Manzana

No solo es esencial en la cocina, si no también para la salud de tu cabello, pues este ayuda a restablecer el equilibrio del PH del cuero cabelludo, si no que alisa las cutículas capilares y ayuda a reducir el encrespamiento.

Solo necesita disolver una parte de vinagre por tres de agua y aplicarlo tras lavar tu cabello con shampoo y acondicionador.

Déjalo actuar unos minutos y lava con agua fría para mejores resultados.

Aceite de oliva y huevo crudo

El aceite de oliva es un buen emoliente que ayuda a humectar las hebras, en tanto que el huevo contiene lecitina, por lo que es un aminoácido que sirve para reparar los tejidos y crear células nuevas.

Mezcla una cuarta taza de aceite de oliva y un huevo crudo. Después aplícala sobre el cabello mojado, se deja actuar durante 30 minutos para volver a lavarlo