Funcionario desenmascara a extorsionador haciéndose pasar por tendero en Texmelucan, Puebla

El presunto extorsionador fue captado por una cámara de seguridad cuando llegó a un local de venta de artículos para celulares, solicitando una suma de dinero a nombre del secretario municipal. Frente al funcionario encubierto, afirmó trabajar en el Ayuntamiento y aseguró que el pago garantizaría la seguridad del negocio, prometiendo tranquilidad y la ausencia de futuros problemas, ya que supuestamente iba de parte de Jaime Aureoles.

Ante esto, el hombre detrás del mostrador reveló su identidad como Jaime Aurioles, por lo que el funcionario desenmascaró al presunto delincuente, al negar haber enviado a alguien a cobrar y aclaró que no conocía al individuo que usaba su nombre para extorsionar. Le pidió que dejara de usar su identidad para actividades ilegales, ya que lo que estaba haciendo constituía un delito.

“Yo soy Jaime Aureoles, yo no mandé a nadie, si soy yo, yo soy del ayuntamiento, ah sí, pues no te conozco y yo soy Jaime Aureoles, pues, mira, no, no, estás usando mi nombre para cosas negativas, bueno yo soy Jaime Aureoles te lo digo porque soy yo y eso que estás haciendo es un delito”.