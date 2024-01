Glynis Johns, actriz de Mary Poppins, muere a los 100 años

Glynis Johns, la actriz, bailarina, pianista y cantante sudafricana conocida por haber interpretado a la Sra. Banks en la película de Disney de 1964 “Mary Poppins”, murió a los 100 años este jueves 4 de diciembre en Los Ángeles, por causas naturales.

La noticia fue confirmada por su manager, Mitch Clem, quien mencionó que una de las últimas estrellas del viejo Hollywood se apagaba.

“Hoy es un día triste para Hollywood. Ella es la última de las últimas del viejo Hollywood”, compartió.

Johns nació el 5 de octubre de 1923 en Johannesburgo, Sudáfrica. Se casó tres veces y tuvo cuatro hijos, entre ellos la actriz Felicity Kendal. A lo largo de su carrera apareció en numerosas películas y programas de televisión, incluyendo The Sundowners (1960), The Chapman Report (1962), The Haunting (1963), The Sound of Music (1965), y The Poseidon Adventure (1972).

Además, Johns fue nominada al Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en “The Sundowners”. También ganó un Premio Tony a la Mejor Actriz por su papel de “Desiree Armfeldt” en el musical de “Broadway A Little Night Music” (1973).

Glynis Johns fue una figura significativa en el cine estadounidense, reconocida como un “sex symbol” durante su juventud, cuyo legado perdurará.