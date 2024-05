Gobernador de BCS amenaza con recortar sueldo a maestros si no vuelven a clases

Los maestros del estado confrontaron al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío en el municipio de Loreto, reprochándole el incumplimiento de los acuerdos del pliego petitorio, que incluía el pago completo de sus quinquenios.

El Gobernador explicó a los maestros que comprendía su demanda, pero señaló que la administración estatal no cuenta con los recursos necesarios para cumplir completamente con el pago en este momento, comprometiéndose a responder en la medida de lo posible dentro de las limitaciones presupuestarias.

“La ley obliga a los gobiernos, me obliga a mí. No tengo como, la ley me está obligando a pagar los quinquenios, dónde dice la ley que el Gobierno Estatal tiene que pagar los quinquenios, esto es un asunto federal. Esto deben de analizarlo bien, esto no lo metieron bien en su tiempo, los responsables ya se fueron y me dejaron con esta responsabilidad. Estoy atendiendo hasta dónde me dio la capacidad del dinero del pueblo”.