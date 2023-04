Gobernador de BCS se compromete a atender las demandas del CAM de SJC; reconoce descuido en la infraestructura social del estado

El pasado 18 de abril, un grupo de padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) Margarita Gómez Palacios, ubicado en la colonia Magisterial de San José del Cabo, llevó a cabo un paro de labores y la toma de las instalaciones debido a la falta de atención y mantenimiento del inmueble. Debido a las malas condiciones en las que se encuentra la institución, se registró el primer incidente en el que un menor de edad resultó lesionado debido a la caída de un ventanal sobre su cabeza.

Ante estos hechos, durante la gira de trabajo realizada en Los Cabos por el gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, indicó que no todos los CAM se encuentran en malas condiciones. Sin embargo, se atenderá el llamado de los padres de familia y maestros para mejorar las condiciones de manera inmediata. Asimismo, aseguró que en Baja California Sur se ha registrado un descuido en la infraestructura social.

“No todos están en esas condiciones habrá que revisar la petición de los compañeros y será atendidos de manera inmediata, Pedro dijo una gran verdad se abandonó toda la infraestructura y no solo del ISSSTE, carreteras, infraestructura urbana, escuelas, necesitaríamos más de 3 mil millones de peso para arreglar la infraestructura educativa, no hay escuelas, no hay hospitales”.