Gobernador de BCS asegura que médicos no quieren plazas en hospitales de la entidad

La Paz. – Aseguró el Gobernador del Estado de Baja California Sur, Victor Castro Cosío, que los medicos especialistas no quieran irse a Guerrero Negro, Loreto y Los Cabos debido se les complica mucho por lo caro que es vivir en esos lugares como los climas adversos que se presentan, prefiriendo estar en los centros urbanos más desarrollados como La Paz o fuera de la entidad.

“Hay plazas, se ha tenido que ver en diferentes partes del país convocatoria especiales para Baja California Sur y no quieren venir los médicos a esta zona. Es un problema delicado porque se han tenido que recurrir a especialistas cubanos para que vengan a Baja California Sur, se están terminando el plazo, ¿y quién lo reemplaza? No tenemos médicos especialistas, no se formaron y los que hay se ha estado reclutando gente incluso que se jubiló del Seguro Social para que ayuden.”