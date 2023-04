Gobierno de BCS fortalece desarrollo social

En reunión de trabajo con servidores del Fondo de Desarrollo Social de Baja California Sur (FOSDEBCS), el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, les invitó a seguir trabajando para garantizar que los apoyos con que cuenta este fondo, lleguen a las familias y sectores que más lo requieren y así asegurar que el crecimiento y mejora en condiciones de vida alcance a todos los sudcalifornianos.

Durante la sesión se evaluaron los diversos programas que opera el fondo; además de presentar las propuestas de nuevas acciones a desarrollar en el futuro inmediato.

El gobernador Castro Cosío convocó a directivos y trabajadores a redoblar esfuerzos y cumplir con el objetivo de impulsar el desarrollo de los sectores más desprotegidos a través de los apoyos que ofrece esta institución; respetando siempre los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

En ese sentido destacó el trabajo conjunto con la Sepada al brindar apoyos a cooperativas y con la Secretaría de Turismo para fortalecer esta actividad en los cinco municipios de la entidad. Además, en el corto plazo se pondrán en marcha otras estrategias con este mismo fin.

Por su parte el titular del FOSDEBCS, Jesús Guillermo Álvarez Gámez, reiteró su disposición a fortalecer la comunicación, “la solidaridad de todos para dar el mejor reflejo a la comunidad, de un gobierno que nos une”, finalizó.