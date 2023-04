Guillermo del Toro interpreta a un mafioso en la serie “Barry” de HBO

Guillermo del Toro hizo su debut en la actuación con un cameo en la serie “Barry” de HBO Max. El famoso cineasta mostrará sus dotes como actor en el capítulo tres de la última temporada de la serie.

Todo surgió cuando el creador de la serie, Bill Hader, invitó al productor de cine a hacer una aparición especial en la producción, interpretando a un mafioso llamado “Toro”, personaje que fue escrito especialmente para él.

En el episodio titulado “Eres un encanto”, Hank y Cristobal acuden a Toro para hacerle un encargo. Ahí es donde el director jalisciense hace su aparición en la serie, vistiendo un atuendo negro con color vino, un sombrero y un bastón, además de estar caracterizado con cicatrices en el rostro.

Harder mencionó que cuando le preguntó a Guillermo del Toro si quería hacer un personaje en la serie cuyo nombre era de Toro, el cineasta aceptó encantado.

“¿Cómo puedo decir que no con ese nombre? Me encanta, soy tuyo”, le respondió Del Toro.

Según Hader, el cineasta originario de Jalisco fue el sueño de cualquier director, ya que se sabía sus diálogos y cómo comportarse frente a la cámara para obtener la toma perfecta. Además, dijo que se inspiró en la actuación de Del Toro en “It’s Always Sunny In Philadelphia” para ofrecerle la oportunidad de actuar en “Barry”.

El director también comentó que Del Toro llevó a su esposa Kim al set y se sentaron con todos los actores y extras, haciendo un círculo para platicar entre todos.

Además, relató que en la prueba de vestuario, Tiffany Hasbourne, la diseñadora de vestuario de la serie, descubrió que el director mexicano tenía su propio bastón y que tenía un traje preferido.

Por su parte, el actor Anthony Carrigan, quien compartió escena con Del Toro, dijo que estaba muy nervioso al trabajar con una leyenda viva y un genio como él. Sin embargo, el resultado fue una de las mejores experiencias que ha tenido en su carrera, ya que se divirtieron mucho durante el rodaje y descubrió que Guillermo es una persona muy graciosa.

“Fue un sueño hecho realidad. Cuando Bill me dijo que compartiría escena con Guillermo, no me lo podía creer. Como actor, sueñas con trabajar para directores importantes que admiras y respetas, pero tener que trabajar en la misma escena con uno. Ese día estaba muy nervioso, tanto como no lo estaba desde que hice el primer episodio de Barry. ¡Iba a estar frente a una leyenda viva!”, relató Anthony Carrigan.

“Mi problema más grande fue que no quería decirle, por favor contrátame en tus próximas películas porque me quería ver profesional, entonces me aguante las ganas, pero mi sueño es estar en una de sus próximas películas”.