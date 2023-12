Hombre con enfermedad de próstata busca un diagnóstico en Hospital Salvaterra desde hace 1 año; denuncia negligencia médica

La Paz.- Francisco, un hombre de 57 años con enfermedad de próstata, ha intentado recibir un diagnóstico claro desde hace 12 meses, en el hospital Salvatierra. Durante todo este año, solamente ha sido atendido por un médico general, sin embargo, necesita urgentemente la atención de un especialista, particularmente un urólogo.

El Doctor Pulido ha sido el encargado de atenderlo. Sin embargo, al ser médico general, la situación no ha podido avanzar hacia un diagnóstico oportuno y con mayor claridad. En ese sentido, relató que ya es mucho tiempo de espera, y le entristece estar ante la incertidumbre en torno a su salud.

Dos veces ha estado a punto de ingresar al quirófano para ser operado, puesto que el médico había especificado la necesidad de una operación en calidad de urgente, para dar seguimiento a la condición de salud. Sin embargo, en el mes de julio y agosto, fue rechazado; y hasta el momento, desconoce las razones:

“Próstata crecida ya, que no me ha dejado orinar por mí mismo. He estado a punto de entrar al quirófano dos veces y las dos veces se me ha regresado; y no me han dado un motivo, por qué razón se me regresa. El problema es que la tengo crecida y no me deja hacerme necesidades por mí mismo; tengo que traer la sonda puesta y es una cosa muy molesta, o sea es mucho tiempo”, narró