Hombre gana dineral en el casino y ¡le da un infarto! Murió millonario

La fortuna de un hombre en Singapur se transformó en tragedia cuando sufrió un infarto agudo de miocardio al enterarse de que había ganado cuatro millones de dólares en el casino del complejo turístico Marina Bay Sands. El lamentable incidente, ocurrido recientemente, ha generado una gran conmoción en las redes sociales. Un video de 14 segundos capturó el momento en que el hombre colapsó en el lugar.

En el video, se puede ver a un grupo de personas rodeando al hombre mientras dos mujeres intentan reanimarlo, sin éxito. A pesar de los esfuerzos de los presentes, el hombre no pudo ser salvado. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad, edad, ni si estaba acompañado en el casino. Solo se ha confirmado el nombre del complejo y la cuantiosa suma que ganó.

El caso ha generado un debate sobre el impacto del estrés extremo en la salud. Según el Instituto del Corazón de Texas, un shock emocional fuerte puede desencadenar un infarto agudo al miocardio.

Man wins $4 million at a casino then DIES moments later of a heart attack.

A man who hit the jackpot at Marina Bay Sands Casino in Singapore with a $4 million win, died almost immediately after from cardiac arrest due to the shock and excitement of his win. pic.twitter.com/VkOAXnD8eG

