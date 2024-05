Hoteleros exigen soluciones contundentes al conflicto con transportadoras en Los Cabos

La Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) condenó las acciones llevadas a cabo el pasado 06 de mayo contra una transportadora que prestaba servicio a turistas en el destino. En un video se muestra cómo elementos de la Policía Estatal interceptaron la camioneta sobre la carretera transpeninsular en una peligrosa maniobra, lo que generó temor y preocupación entre los turistas a bordo.

En las últimas semanas, la ciudad ha experimentado momentos de tensión debido a bloqueos por parte de transportadoras turísticas y manifestaciones de los gremios de taxis. Esta situación ha llevado al gobierno estatal, transportistas y hoteleros a iniciar mesas técnicas para abordar los problemas, pero hasta el momento no han logrado los resultados esperados.

TE PUEDE INTERESAR: (VIDEO) Boxeador golpea a hombre que agredía a su pareja en cine de España

Desde el último desencuentro entre los diferentes gremios del transporte turístico, se había acordado evitar detenciones o persecuciones con el fin de impedir una experiencia negativa para los turistas. Sin embargo, el día de ayer se rompieron estos acuerdos, lo que generó preocupación en el sector turístico.

Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de la región, expresó su preocupación en una entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México.

“Sin conocer todo el contexto en torno qué motivó esta persecución y la detención. Por supuesto que lo reprobamos porque no está dentro de lo que habíamos compartido, comunicado y nos pusimos de acuerdo en la mesa de transporte. Después de aquel jueves muy difícil que se vivió la semana pasada, se había hecho un pacto para evitar detener camionetas que no tuvieran claro el procedimiento del transporte para turistas. Cómo se puede ver en el video, se está rompiendo con un acuerdo que se había dado”.

Los hoteleros calificaron la situación del transporte como carente de voluntad y empatía, reiterando que las autoridades no comprenden cómo este tipo de acciones afecta la imagen del destino. Los problemas sociales del país, junto con la situación en Los Cabos, envían un mensaje equivocado a los turistas. Este ambiente de incertidumbre lleva a los visitantes a evadir la región por temor a la falta de garantías de seguridad, especialmente al no estar familiarizados con la ciudad.

“Este es un tema de voluntad y de empatía. Todos tenemos que demostrar que nos interesa el destino; que le vaya bien, no sólo a unos cuantos nada más. Lo que más nos afecta y que no entienden las autoridades, es que, independientemente, se reproducen muy rápido las malas noticias. El que no conoce el destino, relaciona las malas noticias que salen en el extranjero de nuestro país y relacionan este hecho donde interviene la policía. Esto comienza a generar un miedo de que quieran visitar Los Cabos”.