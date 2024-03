Van en aumento incendios de predios abandonados en La Paz

Durante el primer trimestre del 2024 han aumentado los incendios en predios abandonados en el municipio de La Paz, así lo confirmó el comandante general del Heroico Cuerpo de Bomberos Municipal, Manuel Salvador Rivera Duarte.

Según el experto, el 80 por ciento de estos siniestros en terrenos deshabitados son provocados intencionalmente por factor humano. Explicó que de enero a marzo van más de una decena de conflagraciones controladas en propiedades vacías, a comparación del mismo periodo del 2023 donde se atendieron siete incendios en lotes baldíos.

A pesar de las medidas de prevención dirigidas a la ciudadanía, los incendios siguen registrándose, poniendo en riesgo a la población.

“Van alrededor de 20 servicios. Participamos mucho en la prevención haciendo visitas en colonias y escuelas, nos hacen visitas en la estación central, pero no es suficiente. El hacer visitas y dar consejos no sirve de nada si las personas no obedecen las recomendaciones o no acatan las recomendaciones que uno les da”.

Manuel Salvador Rivera Duarte.