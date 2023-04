Inicia juicio por plagio contra Ed Sheeran

La familia del fallecido músico Ed Townsend ha iniciado una demanda contra Ed Sheeran en el que aseguran que su tema “Thinking Out Loud” es un plagio de “Let’s get it on”, escrito por Marvin Gaye y Ed Townsend. El juicio comenzó esta semana en Manhattan, después de haber sido presentado en 2017, el cual se centra básicamente en la composición musical, es decir, en las melodías, acordes y letras de ambas canciones. No se incluyen otros elementos como la línea de bajo y el riff de guitarra de apertura en la demanda.

En las declaraciones de apertura, Ben Crump, abogado de los herederos de Townsend, pidió al jurado que “utilizara la lógica y el sentido común”, para comparara ambos temas, pues aseguró que había bastante evidencia que demostraría que Sheeran se basó en dicha canción para componer la suya. Una de las pruebas que argumentó como importantes es que hay un video en un concierto en el que se muestra a Sheeran interpretando un “mash-up” en el que se movía sin problemas entre la interpretación de “Thinking Out Loud” y “Let’s Get It On”, y viceversa.

Sin embargo, Ilene S. Farkas, abogada de Sheeran, argumentó que dicho clip no era evidencia suficiente para demostrar que el cantante infringió los derechos de autor y que, por el contrario, la similitud entre ambas melodías es meramente una casualidad, pues es bastante común que dichos ingredientes se usen en numerosas canciones, además de que cualquier músico puede expresarse libremente.

Cabe destacar que en el caso de “Let’s Get It On” hay aspectos que están protegidos por derechos de autor. Y es que muchas canciones realizadas antes de 1978 únicamente se protegía el contenido de la partitura enviada a la Oficina de Derechos de Autor (conocida como “copia de depósito”). Por lo tanto, dicha canción solo tenía la notación esquelética: solo acordes, letras y una melodía vocal. Esto significa que la demanda se reduce principalmente a las progresiones de acordes de las dos canciones, que son casi, pero no del todo, idénticas.

El caso puede depender de cuán ampliamente se interprete la “ley de derechos de autor” y si al final el jurado considerará que la secuencia de acordes en cuestión son comunes y corrientes o si es una obra original de Ed Townsend y Marvin Gaye.

Este juicio es similar al caso de “Blurred Lines” presentado por la familia de Marvin Gaye en 2015 contra Robin Thicke y Pharrell Williams. Aunque el jurado decidió que la canción era un plagio, la decisión fue controvertida y se discutió ampliamente en la industria musical.

Cabe señalar que esto ocurre dos semanas antes de que el intérprete de “Shape of You” lance su nuevo álbum y comience su extensa gira en Estados Unidos.