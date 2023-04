Hospitalizan a Jamie Foxx de emergencia por complicaciones medicas

El actor Jamie Foxx fue hospitalizado por complicaciones médicas, según informó su hija Corinne Foxx en redes sociales. La noticia ha causado preocupación entre sus fanáticos, a pesar de que el portavoz del actor, Alan Nierob, informó a la CNN que Foxx no fue trasladado en ambulancia y que su estado actual no está relacionado con la película que está filmando junto a Cameron Diaz para Netflix, llamada “Back in Action”.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre la condición médica de Foxx, se ha dicho que permanecerá internado unos días mientras los médicos le realizan varias pruebas para determinar su estado de salud.

La hija de Foxx, Corinne, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje agradeciendo el apoyo de los fanáticos y pidiendo privacidad para su familia durante este tiempo.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, gracias a una rápida actuación y a una gran atención, ya está en camino de recuperarse. Sabemos lo querido que es y agradecemos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”.

Jamie Foxx es conocido por su versatilidad como actor, comediante, productor y cantante. Su carrera se catapultó a la fama en 2004 cuando interpretó al músico Ray Charles en su película biográfica del mismo nombre, lo que le valió un premio Oscar a “Mejor Actor”, un Globo de Oro y un BAFTA. Además, también ganó un premio Oscar en 2005 como Mejor Actor de Reparto por “Collateral”.

Foxx es una figura muy querida en la industria del entretenimiento, razón por la que sus fanáticos están deseando su pronta recuperación.