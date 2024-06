Jennifer Lopez cancela su gira; reaviva rumores de crisis con Ben Affleck: “Estoy devastada”

Jennifer Lopez canceló su gira This Is Me… Live este viernes 31 de mayo. Los motivos parecen ser “personales”, aseverando que se encuentra “completamente desconsolada y devastada” por defraudar a sus fanáticos.

La cantante escribió en su boletín On the JLo que tomó esa decisión al sentir que era absolutamente necesario. Ante ello, prometió compensar a sus fans.

TE PUEDE INTERESAR: Louis Tomlinson en CDMX: ¡Todo lo que debes saber sobre su concierto!

El argumento principal para la cancelación de los shows es que se tomará una época libre para pasar el tiempo con sus hijos, familia y amigos cercanos.

This Is Me… Live; The Greatest Hits Tour estaba programada para arrancar este 26 de junio en Orlando, Florida, y finalizar el 31 de agosto en Houston, Texas.

Ante la noticia, los boletos serán reembolsados a los fanáticos de manera automática a través de Ticketmaster.

Cabe recordar que esta gira de Jennifer Lopez se trata de la primera en arenas de América del Norte en cinco años.

LEER MÁS: ¡Heredaron el talento! Hijos de Shakira sorprenden con show en Miami

Asimismo, el anuncio surge en medio de los rumores sobre un posible divorcio con Ben Affleck.

Entre otras especulaciones es que el público no mostró el interés esperado ante el regreso de JLo a los escenarios, pues ya se habían cancelado siete presentaciones por Estados Unidos.

MAEP