Josh Peck rompe el silencio sobre los abusos que vivió Drake Bell en Nickelodeon

Tras publicarse las primeras imágenes del documental “Quiet On Set”, donde se exponen los presuntos abusos que vivieron varias estrellas de los shows infantiles de Nickelodeon, incluido Drake Bell, muchos usuarios criticaron a su coestrella en el show Drake & Josh, Josh Peck, por no pronunciarse al respecto de la situación que vivió su excompañero de reparto. Sin embargo, el actor finalmente habló sobre el tema y condenó los abusos físicos y psicológicos que las estrellas infantiles vivieron en los sets.

En el documental, Drake expuso el acoso y abuso sexual que vivió por parte del entrenador de diálogos Brian Peck cuando tenía tan solo 15 años. Según el actor, en aquel entonces buscó refugio en su novia, pero el exempleado de la cadena televisiva supuestamente lo acosaba a tal punto de llegar a llamarle varias veces a la casa de la chica de forma insistente.

Ante esto y otras revelaciones, Josh emitió un comunicado en sus redes sociales, mostrando su apoyo a su excompañero y exigiendo justicia para los niños actores, y sobre todo, pidiendo que sus derechos sean cumplidos y protegidos.

“Ya terminé de ver el documental ‘Quiet On Set’, y me tomó unos días procesarlo. Busqué a Drake en privado, pero quiero expresar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes para compartir con el mundo sus historias de abuso emocional y físico en los sets de Nickelodeon. Decir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer sanación a las víctimas y a sus familias, así como un cambio necesario en nuestra industria”, dijo Josh.

Esto surgió después de que la gente exigiera una respuesta, ya que en aquel entonces él era muy cercano a Bell, por lo que exigían que rompiera el silencio y se pronunciara.

Al ver cómo la gente atacaba a su excompañero, Drake se pronunció al respecto y lo defendió, pidiendo un alto a los ataques, asegurando que ya se acercó para darle su apoyo, pero hay cosas que no ha echo públicas por toda la carga emocional que eso conlleva.

“Sólo quiero aclarar algo, he notado algunos comentarios en videos de TikTok de Josh (Peck) y en algunas de sus publicaciones. Sólo quiero hacerles saber que, pasar por esto y procesarlo es un momento muy emocional y muy, muy difícil. No todo está siendo público, por eso quiero que sepan que él se ha acercado a mí, ha sido muy sensible, pero se ha acercado a hablar conmigo, ayudarme a sobrellevar esto y ha sido muy bueno”, dijo Drake.