Kate Middleton podría no regresar a sus funciones reales tras diagnostico de cáncer

Kate Middleton, la princesa de Gales, podría no regresar a sus funciones públicas ni a sus labores dentro de la realeza británica tras someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva debido a un diagnóstico de cáncer. Según fuentes cercanas a la familia real, su rol como princesa está siendo reevaluado en función de su estado de salud y sus futuras capacidades.

Esto no significa necesariamente que perdería su título, sino que más bien tendrá una reducción en sus deberes y apariciones públicas debido al cáncer.

Todas estas especulaciones surgen luego de que fuentes cercanas informaran a varios medios que la esposa del príncipe Guillermo podría no participar en actos oficiales como miembro activo de la realeza durante el resto del 2024 y que sus compromisos serían asumidos por otros miembros de la familia real británica.

Además, mencionaron que el regreso a sus deberes públicos dependerá cien por ciento de la aprobación de su equipo médico y se gestionará “con mucho cuidado”.

Sin embargo, otras personas cercanas mantienen una visión pesimista, pues han llegado a mencionar que es probable que nunca volverá a desempeñar el papel de antes. Por lo que, Middleton está considerando sus opciones para el futuro y meditando sobre lo que podría hacer una vez que su tratamiento de quimioterapia haya concluido y su salud mejore.

¿Kate Middleton está muy enferma?

Aunado a todas estas especulaciones que han surgido, Lady Colin Campbell, la famosa biógrafa de la princesa Diana y autora del libro ‘Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims’, reveló en una reciente entrevista que Kate esta “muy enferma” en medio de su tratamiento contra el cáncer.

“Katherine está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa”, reveló.

Asimismo, señaló que su salud sigue siendo una cuestión delicada que ha impactado profundamente tanto a la familia real como a la opinión pública internacional.