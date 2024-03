Críticas a Katy Perry por “atrevida” y aplausos a John Cena por desnudarse, generan debate

Katy Perry y John Cena protagonizan un debate sobre machismo en redes sociales, después de que la cantante apareciera el 06 de marzo en los Billboard Women in Music Awards 2024 con un vestido rojo y una apertura en sus glúteos.

Por su parte, el luchador John Cena salió desnudo a presentar el premio a “Mejor Vestuario” en los Premios Oscar 2024, el pasado domingo 10 de marzo.

Ambas situaciones generaron diferentes opiniones por parte los internautas, pues algunas mujeres consideraron que existe una “doble moral” que alaba a los hombres por cualquier acción que hagan, mientras critican a otras.

De acuerdo con algunos usuarios, el vestido de Katy Perry fue “atrevido”, incluso algunos lo llamaron un atuendo “vulgar” al querer exhibir su cuerpo; mientras que a John Cena se le celebró su desnudez al decir que se ve muy bien, o que es un “Dios griego”.

Es por ello que algunas personas salieron en defensa de la intérprete de “Firework”, y cuestionaron el por qué una situación es mejor vista que otra cuando se trata de un hombre.

Alguien me puede explicar por qué John Cena desnudo está mejor visto que Katy Perry con un conjunto que deja bastante menos a la vista? Por qué a uno se le incita a darse la vuelta y a la otra se la llama vulgar? Yo ya no entiendo nada

Si me disculpan yo me bajo de la vida pic.twitter.com/i7CMgR2lUR

— ➔𝙓͎𝘪𝘮꥓͢𝘮𝘺ꦂᶜʰᵉʳʳ͚ʸ.🍒 (@ximmycherry) March 12, 2024