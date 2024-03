Feministas denuncian hostigamiento de la policía estatal previo al 8M

Los preparativos para la marcha del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de la Mujer” se vieron opacados para un grupo de activistas feministas de Baja California Sur, y fue por la interrupción de elementos de seguridad pública estatal, quienes llegaron hasta la puerta de sus viviendas. Según expusieron, las mujeres fueron hostigadas por los agentes.

Hecho que Daniela Reyes, periodista y activista, denunció a través de la red social Tik Tok. En un video relató que elementos de la policía estatal llegaron a casa de sus familiares preguntando por ella, y lo mismo le ocurrió a tres mujeres más. Esto la hizo sentir hostigada y que sus derechos no fueron respetados.

De acuerdo con Daniela, la visita de los estatales fue justo un día antes del 8M, previo a la marcha en la que participan cada año.

“¿Cuidarme la policía?, no, a mí la policía me hostiga y violenta mis derechos principalmente la del gobierno de Baja California Sur a cargo del gobernador morenista Víctor Castro Cosío, el pasado 7 de marzo un día antes de la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, elementos a bordo de la policía estatal, en La Paz, se presentaron en el domicilio de mis familiares preguntando por mi nombre para apoyarme y para decirme que iban a estarme cuidando durante la marcha, siempre y cuando, me manifestara de forma pacífica”, dijo.