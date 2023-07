Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman

Al fin, Dreamworks Animation ha regresado y a lo grande. Proyectos de viejos conocidos y proyectos nuevos, son la apuesta con la que el estudio planea volver a las primeras planas por la calidad de sus historias a la que antes nos tenía acostumbrados. Bueno ya, comencemos.

Érase una vez una nenita llamada Ruby Gillman, una kraken adolecente que vive en la superficie y va a la preparatoria como cualquier humano normal, tiene problemas un tanto típicos de los adolescentes y sí, nadie sabe que es una kraken. Comparte hogar con Agatha Gillman, su madre, Arthur Gillman, su padre y su pequeño hermano menor Sam, juntos conforman la primera y única familia kraken que se trata de mezclar con los humanos a pesar de sus diferencias físicas. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó… nah no es cierto, todo cambió cuando Ruby accidentalmente tira al chico que le gusta al mar… ¡Oh! Olvidé mencionar que Ruby jamás en su vida ha entrado al mar, aquí Ruby se dará cuenta de que tiene habilidades especiales al entrar en contacto con el océano y de que su familia le estaba escondiendo un gran secreto que cambiará su vida para siempre.

No lo voy a negar, la película es muy entretenida de principio a fin, los personajes hacen la historia muy disfrutable por su carisma y determinación… incluso los villanos. Tiene todo lo que una película familiar puede desear, acción, emoción, comedia, plot twist y un muy emotivo mensaje para las generaciones jóvenes sobre su rol en la familia y el desarrollo propio de su personalidad, tocando el tema, que varias películas están tomando en estos tiempos, sobrepasar inconscientemente los deseos de los padres a sus hijos, esperando que sigan su mismo camino, aunque el hijo no lo quiera. Así que estaría bueno que fueran en familia.

Está de más decir que este largometraje es apto para todo público, pero y como siempre, los invito a no llevar bebés, recuerden que bebés y niños muy chiquitos están inquietos y se alarman mucho por el volumen tan alto de las bocinas y sus ojitos todavía no están preparados para ver una pantalla tan grande y luminosa por tanto tiempo, por eso lloran o se alteran gente, no sean así.

El único pecado de esta película es durar tan solo 1 hora con 31 minutitos, pero de que vale la pena, la vale. Un detallito técnico curioso que vale la pena decir es que Nina Rubín, hija de la reconocida conductora Andrea Legarreta, hace el doblaje de ‘Chelsea’ la sirena pelirroja que para nada del mundo fue inspirada en Ariel de Disney (guiño, guiño). Ya casi me retiro, pero no me voy sin antes agradecer de nuevo el apoyo de los lectores que se dan el tiempo de llegar hasta estas palabras, por su tiempo y atención, gracias totales.

Ficha Técnica

Duración: 1 hora 31 min

Dirección: Kirk Demico, Faryn Pearl

Guion: Pan Brady, Bryan C. Brown, Elliott DiGuiseppi

¿En qué idioma recomiendo verla? Español claramente.

¿Dónde pueden verla? Solo en cines.