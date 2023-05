En letra muerta, ley para prevenir el bullying en Baja California Sur

En una entrevista con Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, se revela que la Ley para prevenir, atender y erradicar la violencia y el maltrato escolar en el estado de Baja California Sur no se está aplicando en la región y no hay interés por parte del gobierno en llevarla a cabo.

En medio de un aumento de la violencia escolar y en el marco del Día Internacional contra el Bullying y Acoso Escolar, los padres de familia no tienen certeza de que existan políticas públicas enfocadas en prevenir, sancionar y erradicar la violencia escolar en Los Cabos, y López Monje afirma que la sociedad y el gobierno se han mantenido omisos y pasivos ante esta situación.

El pasado 20 de abril se cumplieron ocho años desde la publicación de la Ley para prevenir, atender y erradicar la violencia y el maltrato escolar en el estado de Baja California Sur. Esta ley fue autorizada por el exgobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y tiene como objetivo garantizar el derecho de las personas que integran la comunidad educativa a una vida libre de violencia en el entorno escolar, promoviendo la convivencia pacífica.

Ante un incremento en los casos de violencia escolar en el municipio de Los Cabos, CPS Noticias y Tribuna de México sostuvieron una entrevista con la presidenta de la asociación de padres de familia de Los Cabos, Adriana López Monje, para conocer el punto de vista de los padres de familia ante estos hechos y si actualmente existen políticas públicas que garanticen la seguridad del alumnado dentro y fuera de las instituciones educativas.

Destacó que, desde la aplicación de la ley para prevenir el maltrato escolar, ninguna autoridad ha mostrado interés en llevar a cabo esta ley.

“Revisando el Presupuesto de Egresos del Estado en este 2023 como en otros años, pues no, no se ha destinado absolutamente un peso para todo eso y no se ha destinado ni una sola reunión para poder formar esta red observatorio y generar los programas…

Definitivamente el Gobierno del Estado no ha hecho absolutamente nada, no, nada más este gobierno desde que se promulgó la ley en 2015 después de eso nada más quedó como letra muerta, el ejecutivo estatal en ese tiempo Marcos Covarrubias tenía que dar el reglamento pues tenía 90 días para hacerlo, no lo hizo y pues obviamente a nadie, le interesa a nuestros representantes en los en el Congreso tampoco están interesados en sacar adelante esto”.