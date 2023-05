No hay registros oficiales de trabajo infantil en Baja California Sur

El secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social de Baja California Sur, Omar Zavala Agúndez, declaró que en el estado existen denuncias y reportes de explotación infantil, principalmente en campos agrícolas. Pese a esto, señaló que no se tienen registros oficiales de este hecho debido a que dentro de las inspecciones realizadas no se han detectado menores trabajando.

“Hemos tenido la claridad de llevar a cabo casi 76 inspecciones en todo lo largo y ancho del estado. Hasta el día de hoy lo que tengo de manera oficial, por parte de la Dirección de Laboral e Higiene, a cargo del compañero Lauro Villa es que no han detectado ningún meno […] Se puede presumir, se puede decir; sin embargo, lo que tenemos de manera oficial y en el recorrido que han hecho los compañeros de la dirección Laboral no han encontrado ningún menor”, apuntó.

Al ser cuestionado respecto a si los campos agrícolas estarían recibiendo pitazos sobre las inspecciones, el funcionario manifestó que espera que esto no ocurra. Asimismo, dijo que seguirán revisando las condiciones laborales de estos centros de trabajo.

“Ojalá y no porque todas las inspecciones que se llevan a cabo lógicamente es bajo una responsabilidad muy institucional; no se pasan informes a quienes supuestamente tienen trabajando niños. En ese sentido estamos muy tranquilos e, insisto, el informe que tengo es que no hay ningún menor trabajando”, respondió.