Liberación del dorado a la pesca comercial, un tema político que resurge en cada elección

Desde hace varias legislaturas federales la pesca deportiva se ha enfrentado a la posible liberación de las especies destinadas exclusivamente a esta actividad. Fue en el mes de octubre del 2023 que el senador Jesús Elenes Angulo, presentó la propuesta para reformar la Ley de Pesca, la cual establece la liberación del dorado a la pesca comercial.

A pesar de que hasta el momento no ha prosperado las múltiples iniciativas que se han presentado en busca de liberar el dorado, los prestadores de servicios turísticos y náuticos señalan que el tema continuará vigente cada proceso electoral, ya que según menciona el presidente de la Asociación para la Preservación de Los Picudos, Clicerio Mercado, este tema ya se convirtió en una promesa de campaña hacia los pescadores ribereños y comerciales.

Mientras las especies destinadas exclusivamente a la pesca deportiva no sean estipuladas como tal ante la Constitución de México , el problema de la liberación del dorado y el marlín continuará latente cada legislatura.

“Creo que eso pasó con la nota del senador Elenes, creemos que es una repetición de una nota en su momento. Pero de cualquier manera no está exento el tema de ser tomado ahorita por dos corrientes: los que ya se van; que terminan en unos pocos meses y los que llegan que son los candidatos que andan ofreciendo la luna y las estrellas a todos los votantes. Va a pasar lo mismo que le prometen a los pescadores ribereños y comerciales que se va a liberar el dorado, esperemos que solo sea eso. Si no, vamos a combatirlo como siempre”.

Para los pescadores deportivos este tema es político y una estrategia más que es utilizada durante las campañas electorales.

“Cada trienio, cada sexenio; cada cambio de senadores y diputados. Siempre habrá peligro mientras no exista gente suficiente en la cámara para que podamos que el dorado y las especies destinadas exclusivamente a la pesca deportiva pasen a tener un rango constitucional. Obviamente no quieren y no han querido, ese ha sido parte del problema, esto provoca que quede el tema abierto. Eso es todo, son promesas de campaña”.