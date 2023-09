Liberación de tortugas en Los Cabos con el apoyo del Ayuntamiento

La primera liberación de tortugas marinas de la temporada, se realizó en la playa Vidanta de San José del Cabo, en la cual participaron vecinos y vecinas de la subdelegación Vivah Las Veredas, incluyendo a niños y niñas de todas las edades; cabe destacar que dichas acciones son impulsadas por el H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos que preside Oscar Leggs Castro.

La dependencia municipal encargada de organizar dichas liberaciones es la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente que encabeza Raúl Verdugo Montaño, a través del Programa Municipal de Protección a la Tortuga Marina a cargo del biólogo Gabriel Olvera Guevara, cuyos integrantes dan respuesta a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.

Durante el transcurso de la liberación, -que es uno de los ciclos a seguir de las tortugas marinas-, los técnicos de campo compartieron con la ciudadanía información relevante sobre la consciencia que se debe tener para lograr la protección de las tortugas en México; además, dieron a conocer recomendaciones como: no tocarlas para no alterar su olfato y no colocarlas directamente al mar, ya que ellas deben reconocer el lugar donde nacieron, para que puedan regresar a la playa y continuar con el ciclo de la vida.

Al respecto, el responsable del Programa Municipal de Protección a la Tortuga Marina, biólogo Gabriel Olvera Guevara, notificó que oficialmente, en esta primera actividad de la temporada, se logró guiar al mar a 1 mil crías en total, de las cuales 120 se liberaron con la participación de vecinos y vecinas de la colonia mencionada y el resto con apoyo del personal de la zona hotelera y la playa frente a la Reserva Ecológica Estatal Estero San José del Cabo.

Para finalizar, se destaca que al lugar también asistió la subdelegada de la colonia Vivah Las Veredas, María del Pilar Arrellano Palma.

