Licencia de Homero Davis ha sido intermitente, revela VCC

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, negó que sea ilegal que Homero Davis Castro continúe firmando documentos oficiales de la administración estatal pese a haber anunciado que solicitaría una licencia de su cargo como secretario general de Gobierno. El mandatario estatal explicó que el permiso de Davis Castro ha sido intermitente, es decir, desde el 19 de junio se ha reincorporado a sus funciones en ciertos momentos.

Cabe recordar que fue a través de un video publicado en sus redes sociales que Homero Davis Castro informó a los sudcalifornianos que pediría una licencia para unirse a Adán Augusto López Hernández en la contienda por la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Desde entonces, el político sudcaliforniano ha participado activamente en las asambleas informativas de la corcholata a lo largo de todo el país.

Posterior a la fecha del anuncio de solicitud de licencia, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado documentos en la que aparecían el nombre y la rúbrica de Homero Davis Castro, bajo el cargo de secretario general de Gobierno. Al respecto, el gobernador del estado sostuvo que, para la firma de dichos documentos, Davis Castro habría regresado a su cargo y solicitado una nueva licencia.

“No voy a permitir yo ilegalidades. Homero pidió licencia. Se reincorpora para lo que yo públicamente he dicho. No hay ningún delito. Se reincorpora 3-4 días para sacar los procesos atrasados y así hemos estado trabajando. Sin ningún problema. No hay documento que transgreda la ley que perjudique el desarrollo económico, político y social”, mencionó.